フリーアナウンサーの有働由美子（57）が19日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。義弟に言われた衝撃の一言を明かし、反省する場面があった。妹と妹の夫と京都・南禅寺を訪れたことを振り返った有働アナ。妹から同番組で瀬戸内寂聴さんをマネしていることについて「お説を説くような道に進んだ方がいんじゃない」と勧められたことを明かし、「“それもありかもね、世俗を捨ててね”みたいな話を冗談