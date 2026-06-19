埼玉県加須市の国道で、速度違反した車を取り締まるための装置＝「移動式オービス」が盗まれました。警察によりますと、きのう（18日）午後7時ごろ、加須市岡古井の国道で、速度違反した車を取り締まるための装置＝「移動式オービス」を歩道上に設置し、警察官2人が少し離れた場所から監視にあたっていました。警察官2人はパトカーの車内から30分おきに撮影されたデータを確認していましたが、目を離した隙に移動式オービスの本体