「日本ハム４−３ソフトバンク」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちで２連勝。ソフトバンク戦今季９試合目で初勝利を挙げ、今季最多の貯金８とした。初回に水谷が先頭打者本塁打となる左中間への３号ソロを放って先制。逆転された直後の１点を追う四回は万波の中前適時打で同点とし、続く野村の右中間への適時二塁打で勝ち越した。六回にはレイエスの右中間への１４号ソロで加点した。先発の伊藤は６回４安