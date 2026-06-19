◇パ・リーグ楽天ーロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天先発・荘司康誠は5回を5安打4失点。同点の場面で降板し、この日が初陣だった吉井新監督の前で好投を披露できなかった。2点リードの2回に佐藤にソロ本塁打を被弾。4―1とリードを広げてもらった3回には2死無走者から連打で一、二塁とし、4番・ソトの左中間への2点二塁打で1点差に迫られた。さらに4回には山口に同点ソロを被弾。球団広報と通じて「点を取っても