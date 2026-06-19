下着ブランドのモデルオーディションを装い、当時20代の女性2人の下着姿を撮影したとして警視庁に逮捕された男性（38）について、東京地検はきょう（19日）付で不起訴処分としました。東京地検は「犯行後の状況も含めた関係証拠の内容を踏まえ、不起訴とした」としています。