3回中日1死、石伊が左越えに本塁打を放つ＝東京ドーム中日が競り勝った。二回に村松の適時打と田中の犠飛で2点を先行し、三回は石伊のソロで加点して逃げ切った。金丸は6回で10安打されながらも、2失点でしのいで5勝目。松山が9セーブ目を挙げた。巨人は好機で凡退が続いた。