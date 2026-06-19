「ルーキーシリーズ第１４戦」（２０日開幕、まるがめ）注目の６０号機を渋川夏（２２）＝大阪・１３３期・Ｂ１＝が引き当てた。前検では「ペラはそのままでターンも直線も強めでした」と早くも好感触。エース２０号機にも匹敵するＳ級エンジンだけに、注目の存在となってくれそうだ。渋川自身も直近６カ月の勝率が５点台後半と、確かな成長曲線を描いている。機力を生かし、攻めのターンで白星を狙う。