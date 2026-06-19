指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ＝LOVEが、22日放送予定のNHK「おはよう日本」で特集されることが19日、同番組公式Xで発表された。Xでは「【なぜ今？“コール”に熱狂】」と概要を記し「メンバーの名前を呼ぶライブの“コール”。1970年代にファン主体で始まったとされています。今若い女性にも広がりアーティスト側から呼びかけるなど形が変化…！？」と投稿。「22日（月）おはよう日本7時台で」と告知した。「