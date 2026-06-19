義母との同居は価値観や距離感の違いから、大きなストレスを抱えてしまうケースも少なくありません。今回の投稿は、義母との同居によって追い詰められてしまったママの体験です。『義母と同居していました。テレビや雑誌で見た嫁姑問題、少し誇張していると笑っていました。ですが、実際に同居してみたら全部リアルでした』投稿者さんが語るのは、想像を超える日常でした。朝食を用意しても別のものを出される、勝手に合鍵を渡され