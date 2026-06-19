私（チカ、30代）の夫（ナオト、30代）や義両親は、親と同居したり、嫁が義実家を手伝ったりするのは当たり前だと考えています。私は義実家で休みなく働き続けることにも、休みたいと訴えても却下される状況にもイラ立ってきました。しかも義父（イサム、70代）は勝手に義実家近くの土地を買い、同居への一歩を踏み出したのです。私が追い詰められていることを知った妹（アケミ、30代）は母と共に突然わが家を訪問してきました。妹