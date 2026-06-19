＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが日本時間午後8時15分に開幕した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。【写真】スマイル・シンデレラの片りん？シブコの高校時代初日に2オーバー・115位タイと出遅れた渋野日向子は、日をまたいだ午前1時15分に10番パー5からティオ