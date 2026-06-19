本格的な夏を前に、暑さ対策グッズ売り場も充実してきました。街中でも多くの人が持っていたハンディファンは… 【写真を見る】人気の暑さ対策グッズは？ “ハンディファン”は冷却機能･コンパクト化 保冷機能が付いた“氷のう”も 本格的な夏を前に要チェック！ （ハンズ名古屋店 9F 青山幸裕さん）「去年とかその前くらいから主流。暑い時に首や額を冷やせるのが特徴」 いま特に人気なのが、冷却プレートがついた商品