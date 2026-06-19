元体操選手の池谷直樹が、過去の栄光の象徴である“巨大跳び箱”を査定に出すと、その結果に驚きの声があがった。【映像】存在感を放つ“モンスターボックス”6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本