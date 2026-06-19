19日、東京都北区の滝野川第三小学校で発生した火災を受け、北区の山田加奈子区長と福田晴一教育長が記者会見し、児童や保護者、近隣住民らに謝罪した。【映像】小学校で発生した火事の様子（実際の映像）山田区長は会見冒頭、「滝野川第三小学校の火災につきまして、児童、保護者の皆様をはじめ、近隣の皆様、関係者の皆様、そして多くの方々に大変なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことについて、北区を代表し心から深く