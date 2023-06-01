小児がんセンターで患者の子どもらとの記念撮影に臨まれる天皇、皇后両陛下＝19日、オランダ・ユトレヒト（代表撮影・共同）【ユトレヒト共同】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は19日午前（日本時間19日午後）、ユトレヒトにある小児がんセンターを視察された。マキシマ王妃は支援をしており、ウィレムアレクサンダー国王と一緒に出迎えた。オランダ滞在中に国王夫妻と会う最後の機会で、両陛下はお別れのあいさつをした