１９日午前１１時頃、東京都北区滝野川の区立滝野川第三小学校から「４階の音楽室から煙が出ている」と１１９番があった。警視庁滝野川署などによると、校舎４階の約２００平方メートルが焼け、火は約３時間後に消し止められた。音楽室で授業を受けていた５年生と担任教諭ら計１１人が病院に搬送され、うち５年生の男児２人（いずれも１０歳）と４０歳代の音楽担当の女性教員の計３人が避難する際に腕や腰の骨を折る重傷を負った