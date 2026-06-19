関西テレビ・岡宏幸社長が１９日、同局で「２０２６年新年社長記者会見」を行い、フジテレビについて言及した。同局は２０２４年末に発覚した元タレント中居正広氏の女性トラブルに端を発するフジテレビの一連の問題に関与した大多亮氏が、社長を務めていたため、そのあおりで２５年度は大きく収入を減らしていた。大多氏の後任として社内の労働環境の改善や信頼回復に尽力してきた岡社長は「内部通報制度の体制を再構築し