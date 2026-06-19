（キャスター） ここからは、奄美支局と中継がつながっています。 （記者） 奄美支局トカラ列島近海では去年6月から1か月ほどで2200回を超える群発地震が発生し、十島村の住民71人が島の外に一時避難しました。 群発地震が始まった日からあさって21日で1年。最も大きな震度6弱の揺れを観測した悪石島の今を取材しました。 十島村・悪石島 トカラ列島の真ん中にある、十島村の悪石島。周囲およそ12キロの小さな