東海道新幹線は19日夕方、浜松駅で線路内に人が立ち入った影響により、全線で運転見合わせが続いていましたが、順次運転を再開しています。(リポート)「午後7時半過ぎの名古屋駅です。新幹線に乗れない人で非常に混雑しています」JR東海によりますと、19日午後5時半過ぎ、浜松駅で線路内に立ち入った人が、東京発ー博多行きの「のぞみ49号」と接触しました。このため、東海道新幹線は東京と新大阪の間の全線で運