サッカーワールドカップ北中米大会でノルウェー代表として活躍するアーリング・ハーランド選手（25）が2026年6月18日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー選手で、現在はモデルとして活動するパートナーのイザベル・ヨハンセンさん（22）とのラブラブショットを披露した。「NYC」ハーランド選手は、「NYC」といい、お店の前に立つソロショットやヨハンセンさんとの2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、