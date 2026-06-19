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欧州株もみ合い続く、米株先物は3指数ともマイナス圏推移 東京時間20:44現在 英ＦＴＳＥ100 10361.86（-37.84-0.36%） 独ＤＡＸ25037.03（+10.23+0.04%） 仏ＣＡＣ40 8446.42（-21.56-0.26%） スイスＳＭＩ 13746.85（-18.98-0.14%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:44現在 ダウ平均先物SEP 26月限51848.00（-160.00-0.31%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26