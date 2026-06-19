ドル円１６１．２５近辺、ユーロドル１．１４６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は161.25近辺、ユーロドルは1.1465近辺での推移。いずれもここ数時間は目立った動きを示していない。このあとのNY市場が休場となることから、突発的なニュースがない状況では模様眺めとなっている。 USD/JPY161.25EUR/USD1.1465