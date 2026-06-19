21:30 カナダ小売売上高（4月） 予想0.7%前回0.9%（前月比) 予想0.7%前回1.4%（コア・前月比) 23:00 ムーラン仏中銀総裁、会議出席 23:30 レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席 奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場は休場 ※予定は変更されることがあります。