「ホットドッグが届きました〜！」というスタッフの声に、報道陣から歓声が上がる。ウキウキ顔の記者が１列に並び、ケチャップとマスタードの小袋とホットドッグ、そして笑顔を携えて席に戻る。練習が非公開の間に腹を満たし、選手の取材に備える。日本代表のベースキャンプ地内のメディアセンターでの一コマであり、日常でもある。現地時間で働きつつ、日本時間の締め切りに合わせて原稿を書く…という寝不足の日々の中、日本