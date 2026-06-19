◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・愛斗外野手（２９）が「９番・中堅」でスタメン出場。４―４の同点で迎えた６回２死満塁で楽天３番手の柴田から左翼席に１号満塁弾を放った。西武時代の２３年以来、３年ぶりの一発は自身初のグランドスラム。昨季までロッテの指揮官を務めた楽天・吉井監督の前で、大きな一撃を見舞った。