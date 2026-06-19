19日夕方、東海道新幹線の浜松駅構内で人身事故があリ、運転を見合わせていましたが、午後8時48分に運転を再開しました。新幹線はおよそ3時間にわたり影響が出ました。JR東海などによりますと、19日午後5時40分ごろ、JR浜松駅を通過しようとした下りの「のぞみ」が線路に立ち入った人と接触しました。はねられた人は死亡が確認されました。（中川純太記者）「JR静岡駅です。浜松駅の事故を受けて新幹線の改札前では多くの人が立