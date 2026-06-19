◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人はリーグ再開初戦の中日戦に臨んだ。先発のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手は５回３失点で４試合ぶりの勝ち星を手にすることはできなかった。２回に制球を乱して失った２点をスポーツ報知評論家の村田真一氏は「技術というよりはメンタルかもしれんね」と細川、石川昂に与えた連続四球を分析した。＊＊＊＊＊確かに立ち上がりから竹丸は、球がバラついては