◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト９―２広島（１９日・神宮）投打のかみ合ったヤクルトがリーグ戦再開の初戦で快勝した。４回無死一、三塁で武岡の遊ゴロが野選となり先制。さらに内山の今月初適時打となる左翼線二塁打などで５点を挙げ、５回にも武岡の左犠飛で１点を追加。７回には武岡の２点二塁打、伊藤の適時打でリードを広げた。投げては開幕投手の吉村が、リーグ戦再開でも“開幕投手”に。速球、変化球をテンポよく投げ