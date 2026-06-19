◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト９―２広島（１９日・神宮）広島は、拙守連発で勝利を手放した。４回にミスが絡んで５点を奪われ、２―９で大敗した。リーグ戦再開初戦を白星で飾れず、敵地のヤクルト戦は昨季から７連敗となった。両軍無得点で迎えた４回、主力２人の“連続悪送球”が痛恨だった。連打で無死一、三塁。遊撃・小園が前進守備で打球を処理したものの、本塁送球がそれて三走・オスナが生還（記録は野選）。続く９