第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の鳥取大会の組み合わせ抽選会が１９日、行われた。７月１１日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２６日に行われる。混戦模様も３年連続出場を目指す鳥取城北が優位か。エース下浦は安定感抜群。投打の中心・松本が引っ張る鳥取商は、２年生右腕・辻が成長し、３年ぶり聖地を狙う。２３年ぶり春県大会Ｖの境は、打線が松原、藤沢の両輪を援護したい。エース