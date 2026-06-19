◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)敵地・ヤクルト戦で黒星を喫した広島。16日の日本ハム戦からの、2連敗となりました。交流戦を終えて、リーグ戦が再開したこの日。広島は助っ人1年目のターノック投手に先発マウンドを託しました。今季初勝利を狙うターノック投手は、序盤から幾度もピンチを背負う苦しい展開となりますが、なんとか踏ん張り3回まで無失点とします。しかし4回、ノーアウト1、3塁のピンチから