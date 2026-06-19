◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)交流戦が終わり、リーグ戦が再開となったこの日。ヤクルトが投打かみ合う快勝としました。先発マウンドを託された吉村貢司郎投手は、初回からストライク先行で広島打線を翻弄(ほんろう)。初回から3回までひとりのランナーも出さないパーフェクト投球を披露します。両チーム無得点で迎えた4回には、好投に応えるべくヤクルト打線が奮起。ノーアウト1、3塁のチャンスから、武