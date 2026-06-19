「ロッテ−楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天の３番手・柴田が同点の六回、痛い満塁本塁打を被弾した。４−４の六回、この回から登板した２番手の鈴木翔が２死満塁のピンチを招いて降板。ここで登板した柴田が愛斗に対してフルカウントからの６球目、低めの１５３キロをとらえられ左越えの満塁本塁打とされた。この日から指揮を執る吉井監督は呆然とダイヤモンドを一周する相手をベンチから見つめた。