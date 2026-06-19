◇セ・リーグ中日3―2巨人（2026年6月19日東京ドーム）中日の金丸夢斗投手が巨人戦初勝利を挙げた。6回2失点の粘投。巨人先発・竹丸との背番号21のドラ1左腕対決を制した。交流戦明けのリーグ再開初戦。金丸は力の限り腕を振った。4回までスコアボードに0を刻んだが、3点リードの5回に岸田に左翼席へ2ランを被弾。6回は2死一、三塁のピンチを招いた。対峙（たいじ）したのは1番・浦田。中前へ抜けようかという打球を遊