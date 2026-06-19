政府は19日、人工知能（AI）の活用に向けて取り組む施策をまとめた「AI基本計画」の改正案を公表し、高性能AIのサイバー攻撃は安全保障上のリスクで「防御の強化が不可欠だ」と盛り込んだ。実効性確保のため、制度を「能動的かつ不断に見直す」と打ち出した。基本計画は昨年12月に策定したが、技術の進歩が速いことから今夏の改定を予定している。計画策定後、システムの脆弱性を見つける能力に優れた米アンソロピックの高性能