◇セ・リーグ巨人2―3中日（2026年6月19日東京D）巨人はリーグ再開初戦となった19日の中日戦（東京D）に1点差で敗れて2連敗。交流戦初戦から指揮を執っている橋上秀樹監督代行（60）はセ・リーグ相手の初采配で黒星を喫した。中6日で今季11度目のマウンドに上がったドラフト1位左腕・竹丸だったが、2回に安打と連続四球で無死満塁のピンチを招き、村松の適時打と田中の犠飛で2点先制を許す。3回には石伊に左翼スタンド