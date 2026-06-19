2018年5月に63歳で亡くなった歌手、西城秀樹さんの長男で歌手や俳優として活動している木本慎之介（22）。最新のオフショットに反響が寄せられている。【映像】木本慎之介、父・西城秀樹さんに似てると話題の姿（複数カット）Instagramに自撮り動画や近影を投稿すると、「パパにそっくり」「大きくなられて…秀樹さんに似てる」「どこかお父さんの面影があるような…ステキです」などのコメントが寄せられ、父親の西城さんに似