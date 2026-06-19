お笑いコンビ・ジャングルポケットの公式Ｘに９日、突然、太田博久が頭髪を丸刈りにした写真がアップされた。「太田夫婦」と記して写真が投稿された。丸刈り頭になった太田が直立不動のポーズで立ち、かたわらで妻近藤千尋が頭をナデナデしながら撮影されている。「髪どうしたんですか」「なにかやったのか？」「なんで坊主になったの？」「頭どうした？」と驚きのコメントや、「マジか奥さん可愛い！」「浮気？」とイジる反