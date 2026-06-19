19日朝、東京・上野署から出てきた男。うつむいたまま表情を変えることはありませんでした。41歳の渡辺昌英容疑者は、仲間たちと2026年4月、新宿区にあるタワーマンションに侵入。現金が入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。渡辺容疑者の担当は見張り役。別の実行役2人が脚立を使い3階に上り、ベランダの窓ガラスを割って侵入。部屋から盗んだ金庫には、現金約1500万円が入っていたということです。5月に栃木・上三川町で起き