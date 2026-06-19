神奈川県は、総額180億円相当のキャッシュレス決済時ポイント等を還元するサービス「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」を、2026年6月19日0時から開始しています。ポスターやステッカーが目印！本キャンペーンは、長引く物価高騰によって影響を受けている消費者の負担の軽減と、県内事業者の支援を目的とするもの。還元総額は180億円相当、ポイント等の還元率は最大20％です。県内の対象店舗で、代金をキャッシ