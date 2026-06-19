6月19日、Bリーグの各クラブから、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けた選手やスタッフの契約情報、退団などが発表された。 去就が注目されていたヴィック・ロー獲得を茨城ロボッツが発表。Bプレミアに向けて、急ピッチに強化を進めるクラブに優勝経験を持つウィングが加入した。 悲願の初優勝を果たした長崎ヴェルカの新ヘッドコーチにオーストラリアの名将、ディーン