ロサンゼルス・レイカーズのレジェンドであるマジック・ジョンソンが、現地の番組『Get Up』に出演。今夏フリーエージェント（FA）となるレブロン・ジェームズの去就について言及した。 レイカーズは今オフ、ルカ・ドンチッチを中心とした新たなチーム作りを進める一方で、40歳となったレブロンの決断にも注目が集まっている。現時点で来シーズンの所属先は明らかになっておら