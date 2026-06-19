『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』より【マンガ】『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』を読む子どもの友人関係に左右されやすいママ友関係。だからこそ、深入りを避けたい、深入りしても仕方ないと考える人もいます。コミックエッセイ『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』に登場するけんとママは、ママ友とは割り切った関係を築くことにしています。しかし子どもが赤ちゃんだった頃から仲