《パネラー》板垣李光人風間俊介カズレーザー（メイプル超合金）柴田英嗣（アンタッチャブル）出川哲朗前田敦子MAKO（NiziU）RIMA（NiziU）《VTR出演者》風間俊介設楽統（バナナマン）鈴木福ほか