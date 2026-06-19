五泉市役所の近くに2019年11月オープンした『ハンバーグレストラン ミートドラゴン』。お客さんの目の前で焼き上げるハンバーグを作りたいというオーナーの思いでお店をスタートしました。 一番人気は、牛100%の「ドラゴンハンバーグ200g+Aセット(1,940円/税込み)」。 手で丁寧にこねて形を整えたハンバーグは、グリルで表面に焼き目をしっかりつけていきます。そし