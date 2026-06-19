6月19日（金）放送の『沸騰ワード10』は、伝説の家政婦・志麻さんの新居改装ドキュメント続編。3年7ヶ月前、自宅として400坪の土地に母屋と納屋が2つついた築120年の古民家を格安で購入した志麻さん。フランス風の畑作りに加え、母屋やキッチンの改装に取り組んできた。子ども部屋の壁は相じゃくり技法で今回の作業では、助っ人としてタイムマシーン3号の山本浩司と関太が参戦。まず取りかかったのは、母屋にある子どもたちの部屋