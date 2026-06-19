青森県三沢市の小檜山吉紀市長（右）を表敬訪問し、言葉を交わす米国のアーロン・スナイプ臨時代理大使＝19日午後、三沢市役所在日米国大使館のアーロン・スナイプ臨時代理大使は19日、米軍と航空自衛隊が共用する青森県三沢市の三沢基地周辺の騒音問題に関し「軽減措置がもし可能であればさせていただきたい。柔軟に対応したい」と述べた。学校の試験や地域イベントの際は、訓練とのバランスを取る考えを示した。訪問先の同市で