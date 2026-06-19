◇プロ野球セ・リーグ 中日3-2巨人(19日、東京ドーム)中日は首位巨人を相手に勝利、交流戦初戦を白星で飾りました。中日は2回、ノーアウト満塁のチャンスを作ると、7番の村松開人選手がライト前へのタイムリーヒットを放ち先制に成功します。さらに、続く田中幹也選手がレフトへの犠牲フライを放ち、2点目をあげました。3回には石伊雄太選手がレフトへのソロホームランを放ち、中日が序盤で3点目を奪いました。中日先発の金丸夢斗