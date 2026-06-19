茅大夢氏（資料写真）１４日投開票の愛川町長選で初当選した元町議の茅（かや）大夢氏（３１）の後援会の政治資金収支報告書で、２０２３年の町議選前に公選法に違反する寄付の記載があることが１９日分かった。茅氏の後援会「かやひろむ後援会」の同年分の政治資金収支報告書によると、同年８月１日の日付で「茅大夢」名で５万円の寄付の記載があった。公選法では、公職の候補者になろうとする者は任期満了日９０日前か