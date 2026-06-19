21日のチュニジア戦が記念すべき試合になる理由北中米ワールドカップに参加している日本代表の次戦は、20日（日本時間21日）に行われるチュニジアとのグループリーグ第2戦。この試合の審判が着用する特別感あふれるウェアに、ファンの注目が集まっている。「かっこいいな」「激アツやん」とコメントが集まった。この試合で主審を務める、ルーマニア人のイシュトヴァン・コヴァーチ氏らが着用するレフェリーウェアは、アディダ